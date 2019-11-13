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Бортжурнал

Страшное столкновение поездов в Индии попало на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Трагедия произошла в результате столкновения пригородной электрички и междугороднего экспресса в районе станции Качегуда.
На юге Индии в городе Хайдарабад произошло страшное столкновение пригородной электрички и междугороднего экспресса из Карнула. Кадры момента аварии были опубликованы в Twitter.
На них отчетливо видно, как составы мчатся навстречу друг другу на высокой скорости, из-за чего при ударе лоб в лоб один из поездов сошел с рельсов, завалившись набок.
В результате столкновения два человека погибли, 12 получили ранения, сообщает газета Hindustan Times.
На данный момент о причинах трагедии не сообщается.
Местные власти уже объявили размер гарантированной денежной компенсации пострадавшим.
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Теги:
ДТП , Видео
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