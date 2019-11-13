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Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой 

ТАСС + ещё 17 2 часа назад
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"В ДТП погиб заместитель гендиректора завода по производству Вадим Небога", — сказала собеседница агентства.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в Волжском районе Самары в 05:30 мск. Водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерки, не пропустил грузовой автомобиль Volvo, который имел преимущество проезда, в результате чего произошло столкновение.
Пассажир легкового автомобиля умер на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
Ракетно-космический центр "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из лидеров космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".
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Теги:
ДТП , Volvo , Skoda , РКЦ "Прогресс"
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