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Не менее 13 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Словакии 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Страшная авария произошла в Словакии
Фото: flickr.com
По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего в среду близ города Нитра (80 км к северо-востоку от Братиславы) столкновения автобуса и большегрузного автомобиля. Об этом информирует в социальных сетях Объединенная служба пожарных и спасателей Словакии.
"Страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля произошла в районе города Нитра, — отмечается в сообщении. — Ее жертвами стали 13 человек".
Число жертв трагедии может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили как минимум 20 человек. Подробности произошедшего не сообщаются.
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Теги:
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