Страшная авария произошла в Словакии

Не менее 13 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Словакии

По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего в среду близ города Нитра (80 км к северо-востоку от Братиславы) столкновения автобуса и большегрузного автомобиля. Об этом информирует в социальных сетях Объединенная служба пожарных и спасателей Словакии.

"Страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля произошла в районе города Нитра, — отмечается в сообщении. — Ее жертвами стали 13 человек".

Число жертв трагедии может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили как минимум 20 человек. Подробности произошедшего не сообщаются.