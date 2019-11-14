Массовое ДТП в Забайкалье: семеро погибших

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Агинском районе Забайкальского края погибли семь человек. Об этом сообщает сегодня Следственный комитет России по региону.

По данным следствия, ДТП произошло около 7 часов утра в Агинском районе Забайкальского края.

«Водитель микроавтобуса, занимающийся услугами по перевозке пассажиров, двигаясь по маршруту Ясногорск-Чита, столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, стоящим на обочине, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ЗИЛ», — говорится в сообщении.

Шесть человек погибли на месте, один умер в машине скорой помощи по пути в больницу. С родными пострадавших работают психологи, сообщает «Коммерсант».

Егор Марков. По предварительным данным у водителя микроавтобуса имелись документы на осуществление пассажирских перевозок, заявил изданию старший помощник руководителя краевого СУ СКР

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

«Рамблер» писал, что ранее в результате ДТП с грузовиком на 924-м километре автодороги «Волга» погибли основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова и комики Руслан Тюпа и Ильяс Хасанов.