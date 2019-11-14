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Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 32 1 час назад
Мясорубка в Забайкалье: семеро погибших
Фото: РИА Новости
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе «Чита — Забайкальск». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai, который перевозил пассажиров, столкнулся с грузовиком Shacman, стоявшим на обочине дороги. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним грузовиком.
Все погибшие — пассажиры микроавтобуса. По данным краевого Минздрава, два человека находятся в стационаре.
Это уже вторая крупная автокатастрофа в Агинском районе за сутки, отмечает агентство. Вечером в среду, 13 ноября, там столкнулись автомобили Honda и Lexus. Четыре человека погибли, трое пострадали.
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Теги:
ДТП , Hyundai , Lexus , Honda , ИТАР-ТАСС
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