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Где в России чаще всего применяют европротоколы 

Car.ru 3 часа назад
Где в России чаще всего применяют европротоколы
Фото: Car.ru
Аналитики из Российского союза автостраховщиков (РСА) обнародовали актуальную статистику по оформлению выплат ОСАГО в упрощенном режиме применительно к территориям.
Лидером по использованию автолюбителями европротоколов является на текущий момент Белгородская область. Там обходиться без вызова экипажа сотрудников ГИБДД предпочитает 61% участников дорожных инцидентов. Чуть ниже цифры у Сахалинской области — 54,9 процента. В тройку лидеров также входит и Липецкая область с результатом в 51 пункт.
В ТОП-5 территорий РФ также числятся Омская и Ленинградская области. Там показатели по страховому возмещению составляют 50,2 и 49,3 процента, соответственно. Если же говорить о первой десятке уголков страны в целом, ее замыкают Пензенская, а также Новосибирская области.
Напомним, что по схеме европротокола оформляется ДТП без вызова на место полицейских. В число необходимых условий входит участие в аварии двух автомобилей, нанесение вреда лишь транспорту и наличие действующего ОСАГО у всех участников инцидента.
Стандартный порог возмещения с октября текущего года составляет сто тысяч рублей. Однако при наличии сделанных фотографий и своевременной передачи информации в РСА с помощью специального приложения для смартфонов, компенсация потерпевшим может возрасти в 4 раза.
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Теги:
ДТП , ГИБДД
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