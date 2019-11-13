В Ингушетии один человек погиб в ДТП с тремя машинами

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе "Кавказ" в Ингушетии вечером в среду, сообщает региональное МВД "Около 18.00 мск в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в районе кирпичного завода произошло столкновение трех транспортных средств: двух отечественных автомобилей и иномарки", — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП один из водителей — 40-летний житель города Сунжа — от полученных телесных повреждений скончался на месте, двое других участников происшествия, 21-летние жители Назрани, с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшее медицинское учреждение. "На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, проводится осмотр места ДТП, опрашиваются очевидцы произошедшего. Выясняются причины и обстоятельства аварии", — отмечает МВД.

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