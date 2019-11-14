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Tesla без водителя устроила заезд по встречной полосе 

Motor.ru 1 час назад
Tesla без водителя устроила заезд по «встречке»
Фото: © YouTube
В канадском Ричмонде очевидцы сняли на видео Tesla Model 3, которая вырулила с парковки и поехала по встречной полосе. При этом водителя в салоне автомобиля не было.
Недавно в электромобилях Tesla появилась функция Smart Summon, которая позволяет водителю дистанционно «вызвать» автомобиль с парковки, если он находится в радиусе 60 метров. Машина при этом ориентируется на GPS-сигнал телефона владельца. Именно эта система и была активирована в Model 3, напугавшей пешеходов в Ричмонде.
Инцидент уже прокомментировали в самой компании. По словам представителей Tesla, ответственность при использовании Smart Summon лежит на водителе. Он же должен следить за автомобилем во время того, как тот выезжает с парковки, так как «умный» автопилот не всегда способен корректно оценить дорожную обстановку. В конкретном случае владелец электромобиля вообще не должен был активировать эту функцию, так как в Британской Колумбии езда беспилотников без водителя по дорогам общего пользования запрещена.
Несмотря на многочисленные предупреждения Tesla о том, что система еще находится на стадии бета-тестирования, многие водители стали использовать Smart Summon безответственно. В Сети можно найти ролики, в которых водители заставляют электромобили нарушать правила.
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Теги:
ДТП , Tesla , Tesla Model 3
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