Видео «перелёта» машины через переход в Москве попало в Сеть

В Сети появился видеоролик, на котором каршеринговый автомобиль в Москве после столкновения с бордюром «перелетает» через подземный пешеходный переход.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 14 ноября. На кадрах видно, как машина на скорости врезается в бордюр, её «подбрасывает» в воздух, автомобиль пролетает над переходом, выезжая на проезжую часть. После этого транспортное средство попадает на территорию пешеходной зоны.

По счастливой случайности рядом с местом аварии не было ни машин, ни людей, пишет Life.

На данный момент у СМИ нет информации о состоянии водителя каршерингового автомобиля.

Как ранее сообщал News.ru, ДТП произошло с автомобилем каршеринга, попавшим в придорожную канаву на Красносельском шоссе в Петербурге. О пострадавших неизвестно.

Водитель не справился с управлением. в результате машина вылетела в кювет и «воткнулась носом в землю».