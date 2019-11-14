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Видео «перелёта» машины через переход в Москве попало в Сеть 

News.ru 1 час назад
В Сети появился видеоролик, на котором каршеринговый автомобиль в Москве после столкновения с бордюром «перелетает» через подземный пешеходный переход.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 14 ноября. На кадрах видно, как машина на скорости врезается в бордюр, её «подбрасывает» в воздух, автомобиль пролетает над переходом, выезжая на проезжую часть. После этого транспортное средство попадает на территорию пешеходной зоны.
По счастливой случайности рядом с местом аварии не было ни машин, ни людей, пишет Life.
На данный момент у СМИ нет информации о состоянии водителя каршерингового автомобиля.
Как ранее сообщал News.ru, ДТП произошло с автомобилем каршеринга, попавшим в придорожную канаву на Красносельском шоссе в Петербурге. О пострадавших неизвестно.
Водитель не справился с управлением. в результате машина вылетела в кювет и «воткнулась носом в землю».
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Видео
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