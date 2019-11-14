Великий князь попал в ДТП в Петербурге

Великий князь попал в аварию в Петербурге

Великий князь Георгий Романов , считающийся наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП на Синопской набережной в Петербурге. Об этом сообщил глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Георгий Романов не пострадал, но ему понадобилось обследование у врачей. Великий князь находился в микроавтобусе, который занесло и отбросило на заграждение трассы и перевернуло, передает «Интерфакс».

Он приехал в северную столицу на международный культурный форум.

Объединение Романовых существует с 1979 года. Оно создано семью князьями и княгинями императорской крови, которые являются потомками великого князя Николая Николаевича младшего, внука Николая I. В доме Романовых подчеркивают, что никто из представителей семьи не претендует на особый статус в России.