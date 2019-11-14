Судмедэксперт получил дело за алкоголь в крови второго «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова , который «нашел» алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП с участием полицейского. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил представитель семьи мальчика, пишет в своем Telegram-канале издание RT.

По его словам, родственники погибшего были шокированы результатами экспертизы, показавшей наличие у него в крови 0,51 промилле алкоголя. При этом сам эксперт заявлял, что результаты верны, а алкоголь в крови ребенка появился из-за неправильного хранения тела, поскольку морг не обустроен холодильниками.

В семье погибшего предположили, что полицейский, который был за рулем, и эксперт могут уйти от ответственности. Медицинский работник, по их мнению, должен понести наказание по статье 307 УК РФ («Заведомо ложное заключение эксперта»).

Ранее Насонов предположил, что ребенок мог случайно «хлебнуть» какой-либо алкогольный напиток.

Смертельное ДТП произошло 13 июля. Шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Он выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.