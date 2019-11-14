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Судмедэксперта призвали к ответу за «пьяного мальчика» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Кировской области возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, обнаружившего алкоголь в крови 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП с участием полицейского. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя семьи погибшего мальчика.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сергей Насонов и его руководитель признали на допросе в СК, что ребенок был трезв. По их словам, этиловый спирт в крови ребенка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами. Семья подала заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «халатность».
В июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». Экспертиза показала наличие в крови погибшего ребенка 0,51 промилле алкоголя. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу и взял расследование дела под личный контроль.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
ДТП , Видео , Александр Бастрыкин , Сергей Насонов , Генпрокуратура РФ , СКР
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