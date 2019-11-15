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Священник сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка
Фото: РИА Новости
В городе Клинцы священник на Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Клинцовская епархия на своем сайте назвала произошедшее «страшной случайностью», отметив, что священник был трезв.
ДТП случилось в Брянской области 13 ноября. Hyundai Grand Starex сбил 39-летнюю женщину, когда она переходила через дорогу по пешеходному переходу. У пострадавшей черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов. Также стало известно, что женщина беременна и шла вместе с дочкой, пишет издание «Нашбрянск.ру».
ДТП с участием священнослужителя подтвердила на своем сайте Клинцовская епархия.
«К сожалению, никто не застрахован от подобной страшной случайности. Судя по всему, здесь нельзя вести речь о злом умысле или каком-то грубом нарушении ДТП со стороны священника: он управлял автомобилем в трезвом состоянии, а местом происшествия, случившегося в тёмное время суток, стал слабоосвещённый пешеходный переход», — отмечается в сообщении.
Пресс-служба епархии выразила искреннее сочувствие пострадавшим и сообщила, что «решение о мерах канонического характера по отношению к данному священнику будет принято по результатам расследования данного происшествия компетентными органами».
«Рамблер» писал, что ранее жена клирика Казанского Явленского женского монастыря в Рязани заявила в полицию о том, что муж напился и избил ее.
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Комментарии3 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
ДТП , Hyundai
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