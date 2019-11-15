Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка

Священник сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка

В городе Клинцы священник на Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Клинцовская епархия на своем сайте назвала произошедшее «страшной случайностью», отметив, что священник был трезв.

ДТП случилось в Брянской области 13 ноября. Hyundai Grand Starex сбил 39-летнюю женщину, когда она переходила через дорогу по пешеходному переходу. У пострадавшей черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов. Также стало известно, что женщина беременна и шла вместе с дочкой, пишет издание «Нашбрянск.ру».

ДТП с участием священнослужителя подтвердила на своем сайте Клинцовская епархия.

«К сожалению, никто не застрахован от подобной страшной случайности. Судя по всему, здесь нельзя вести речь о злом умысле или каком-то грубом нарушении ДТП со стороны священника: он управлял автомобилем в трезвом состоянии, а местом происшествия, случившегося в тёмное время суток, стал слабоосвещённый пешеходный переход», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба епархии выразила искреннее сочувствие пострадавшим и сообщила, что «решение о мерах канонического характера по отношению к данному священнику будет принято по результатам расследования данного происшествия компетентными органами».

«Рамблер» писал, что ранее жена клирика Казанского Явленского женского монастыря в Рязани заявила в полицию о том, что муж напился и избил ее.