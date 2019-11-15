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Российский офицер протаранил легковушку и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Автомобиль Mitsubishi протаранил кроссовер Hyundai на 51-километре дороги Молодежное — Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. Соответствующее видео появилось в паблике «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По информации «Фонтанки», за рулем Mitsubishi находился 29-летний военнослужащий-контрактник, командир взвода воинской части 02511 в Каменке. Как пишет издание, мужчина родился в Будапеште, а зарегистрирован в Смоленске. Офицер, как отмечается, «грубо нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на встречную полосу». За прошедший год он трижды привлекался к ответственности за превышение скорости.
За рулем Hyundai находились женщина, которая вместе с подругой и детьми ехали в Выборгскую поликлинику.
Водитель Mitsubishi находится в тяжелом состоянии в реанимации, пассажир доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. 33-летняя водитель Hyundai также находится в тяжелом состоянии вместе с пятилетней девочкой и девятилетним мальчиком. Годовалый мальчик госпитализирован в удовлетворительном состоянии, состояние 25-летней женщины из той же машины не уточняется.
В пресс-службе Западного военного округа отметили, что водитель был трезв, а автомобилем управлял во внеслужебное время. Обстоятельства устанавливает специальная комиссия, в состав которой входят инспекторы ВАИ.
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Теги:
ДТП , Видео , Hyundai , Mitsubishi
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