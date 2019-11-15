Российский офицер протаранил легковушку и попал на видео

Автомобиль Mitsubishi протаранил кроссовер Hyundai на 51-километре дороги Молодежное — Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. Соответствующее видео появилось в паблике «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По информации «Фонтанки», за рулем Mitsubishi находился 29-летний военнослужащий-контрактник, командир взвода воинской части 02511 в Каменке. Как пишет издание, мужчина родился в Будапеште, а зарегистрирован в Смоленске. Офицер, как отмечается, «грубо нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на встречную полосу». За прошедший год он трижды привлекался к ответственности за превышение скорости.

За рулем Hyundai находились женщина, которая вместе с подругой и детьми ехали в Выборгскую поликлинику.

Водитель Mitsubishi находится в тяжелом состоянии в реанимации, пассажир доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. 33-летняя водитель Hyundai также находится в тяжелом состоянии вместе с пятилетней девочкой и девятилетним мальчиком. Годовалый мальчик госпитализирован в удовлетворительном состоянии, состояние 25-летней женщины из той же машины не уточняется.

В пресс-службе Западного военного округа отметили, что водитель был трезв, а автомобилем управлял во внеслужебное время. Обстоятельства устанавливает специальная комиссия, в состав которой входят инспекторы ВАИ.