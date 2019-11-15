Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Иностранные нарушители ПДД не смогут въехать в Москву
Иностранные нарушители ПДД не смогут въехать в Москву
Автоновости
Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин
Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин
ДТП
Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка
Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка
ДТП
В России в 2020 году могут появиться "умные" остановки
В России в 2020 году могут появиться "умные" остановки
Бортжурнал

Российский офицер устроил ДТП: четверо в реанимации 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Офицер мотострелковой бригады устроил ДТП в Ленинградской области — в реанимации он сам и еще три человека, двое из которых дети. Об этом со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла вчера около 14:20 по местному времени в Выборгском муниципальном районе. На 50-м километре Средневыборгского шоссе 29-летний водитель «Мицубиси Лансер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Хендай», которым управляла 33-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали семь человек: водитель «Мицубиси» (тяжелое состояние, находится в реанимации), его 29-летний пассажир-мужчина (состояние средней тяжести), водитель «Хендай» (тяжелое состояние, находится в реанимации) и четверо ее пассажиров — 25-летняя женщина (состояние неизвестно), девятилетняя девочка (находится в реанимации), пятилетний мальчик (находится в реанимации) и годовалый мальчик (удовлетворительное состояние)
По сведениям «Фонтанки», водитель «Мицубиси» — военнослужащий-контрактник, офицер мотострелковой бригады, командир взвода воинской части 02511 в поселке Каменка, Выборгский район.
«Офицер грубо нарушил правила дорожного движения», — рассказал изданию осведомленный собеседник.
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
ДТП , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранные нарушители ПДД не смогут въехать в Москву
Иностранные нарушители ПДД не смогут въехать в Москву
Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин
Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин
Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка
Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка 4
В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки
В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки 3
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину 15
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение