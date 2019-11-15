Российский офицер устроил ДТП: четверо в реанимации

Офицер мотострелковой бригады устроил ДТП в Ленинградской области — в реанимации он сам и еще три человека, двое из которых дети. Об этом со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла вчера около 14:20 по местному времени в Выборгском муниципальном районе. На 50-м километре Средневыборгского шоссе 29-летний водитель «Мицубиси Лансер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Хендай», которым управляла 33-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали семь человек: водитель «Мицубиси» (тяжелое состояние, находится в реанимации), его 29-летний пассажир-мужчина (состояние средней тяжести), водитель «Хендай» (тяжелое состояние, находится в реанимации) и четверо ее пассажиров — 25-летняя женщина (состояние неизвестно), девятилетняя девочка (находится в реанимации), пятилетний мальчик (находится в реанимации) и годовалый мальчик (удовлетворительное состояние)

По сведениям «Фонтанки», водитель «Мицубиси» — военнослужащий-контрактник, офицер мотострелковой бригады, командир взвода воинской части 02511 в поселке Каменка, Выборгский район.