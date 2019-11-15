Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин

В столице на Волгоградском проспекте столкнулись 7 машин, сообщает ТАСС. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Об инциденте агентству сообщил источник в управлении ГИБДД по Москве. По его словам, авария произошла около 11:50 около дома №36 по Волгоградскому проспекту. В ДТП поучаствовали 7 автомобилей.

«Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время движение автотранспорта затруднено», — приводит агентство слова своего собеседника.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД для установления виновника ДТП и всех обстоятельств инцидента.