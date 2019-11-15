Массовое ДТП в Москве: столкнулись семь машин 

В столице на Волгоградском проспекте столкнулись 7 машин, сообщает ТАСС. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Об инциденте агентству сообщил источник в управлении ГИБДД по Москве. По его словам, авария произошла около 11:50 около дома №36 по Волгоградскому проспекту. В ДТП поучаствовали 7 автомобилей.
«Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время движение автотранспорта затруднено», — приводит агентство слова своего собеседника.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД для установления виновника ДТП и всех обстоятельств инцидента.
Вначале октября, как ранее сообщал «Рамблер, массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В аварию попали четыре легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек. При этом общественники продолжают требовать от властей установить на Кутузовском проспекте, именуемом в народе „дорогой смерти“, разделительное ограждение. Активисты подсчитали, что за последние четыре года на разных участках дороги погибло 47 человек, ещё 427 получили различные травмы. Одной из причин возникновения смертельных аварий активисты считают отсутствие посередине проезжей части „отбойника“. Против инициативы выступили представители Федеральной службы охраны, подчёркивая, что трасса имеет федеральный статус. Именно поэтому, регулированием движения на этом участке занимается не ГИБДД, а ФСО, в компетенцию которой не входит установка разделительного ограждения.