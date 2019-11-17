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ДТП

В ДТП в Сочи погиб водитель-подросток 

ТАСС + ещё 5 40 минут назад
В ДТП в Сочи погиб водитель-подросток
Фото: РИА Новости
Несовершеннолетний водитель погиб, и два подростков пострадали в результате ДТП на улице Пластуновской в Сочи в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, 16-летний водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего пробил металлическое ограждение и врезался в дерево. В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двух его несовершеннолетних пассажиров с травмами доставили в больницу", — рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в связи с аварией проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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Теги:
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