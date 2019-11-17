Предполагаемый виновник ДТП в Забайкалье был пьян

Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян

Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю предъявило обвинение водителю одного из грузовиков, столкнувшихся в ночь на четверг с микроавтобусом, в результате чего погибли семь человек. Обвиняемый, который был пьян в момент аварии, арестован и частично признал вину, сообщается в воскресенье на сайте управления.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю в рамках расследования дорожно-транспортного происшествия с семью погибшими, произошедшего 14 ноября в Агинском районе Забайкальского края, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"), предъявлено мужчине 1990 года рождения", — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что суд заключил обвиняемого под арест.

Как сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков , "суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, он может скрыться. Кроме того, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения".

По данным следствия, поздним вечером 13 ноября обвиняемый 1990 года рождения, управляя грузовиком Shacman, из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту — месте, где остановка запрещена правилами дорожного движения. В течение нескольких часов он не предпринял попыток эвакуировать автомобиль, стоящий в неположенном месте, и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком. Это, как считают следователи, и привело к ДТП. Помимо этого, по данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина частично признал свою вину.