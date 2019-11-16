Новая «добыча» «моста глупости»

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Видео: под «мостом глупости» застряли одновременно грузовик и автобус 

Российская Газета 2 часа назад
Несмотря на громкую славу в СМИ и в интернете, а также несколько баннеров с предупреждением и специальную пометку на Яндекс. Картах, "мост глупости" на Софийской улице в Санкт-Петербурге продолжает исправно взимать с невнимательных автомобилистов свою дань в виде разбитых кабин и снесенных начисто фургонов. Водителей не проходящего по габаритам транспорта тянет туда, как мух на мед.
На днях счет застрявших там машин увеличился сразу на две и достиг цифры 174. Первой, судя по этому видео, там оказалась "ГАЗель", основательно изуродовавшая себе кузов.
Она заблокировала один из двух рядов и перед мостом начала было образовываться пробка. Машины медленно, с опаской, но как-то объезжали покореженный грузовичок, но вскоре в ситуацию вмешался водитель автобуса, попытавшийся протиснуться рядом с "ГАЗелью" и, разумеется, тоже застрявший.
Движение полностью было остановлено до прибытия эвакуатора, а перед властями города стоит поистине непосильная задача: придумать, как донести до водителей информацию об ограничении по высоте. Все известные способы уже опробованы.
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Теги:
ДТП , Видео
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