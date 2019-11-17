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Казачий атаман чуть не утопил внуков в Фонтанке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 8 часов назад
Казачий атаман чуть не утопил внуков в Фонтанке
Фото: РИА Новости
Опубликована видеозапись того, как в центре Санкт-Петербурга в Фонтанку упал автомобиль, в котором находились дети.
Инцидент произошел в субботу около 17.38 мск, пишет «Фонтанка».
56-летний атаман Адмиралтейско-Невской станицы Игорь Чипизубов остановил Renault Logan на набережной Фонтанки, где парковка не разрешалась.
Сотрудник ГИБДД попросил переставить машину, но Чипизубов перепутал педали, и авто упало в реку.
В машине находились внуки водителя — мальчик девяти лет и пятимесячная девочка. Двое прохожих помогли вытащить их из воды. Дети госпитализированы.
Как пишет «Фонтанка», на профильных сайтах Чипизубов фигурирует как «мастодонт казачества».
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Теги:
ДТП , Тест-драйвы , Renault Logan , Renault , ГИБДД , Фонтанка.Ру
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