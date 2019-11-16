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Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Машина с ребенком упала в Фонтанку
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
"На набережной реки Фонтанки у дома номер 34 произошло падение легкового автомобиля в реку, [в ней было] четыре человека, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из машины они выбрались самостоятельно, а затем из реки их достали спасатели и передали врачам скорой помощи.
На место происшествия направили кран для подъема машины из реки.
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Теги:
ДТП , Автоновости , МЧС
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