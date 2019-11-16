Машина с ребенком упала в Фонтанку

Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге

Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС

"На набережной реки Фонтанки у дома номер 34 произошло падение легкового автомобиля в реку, [в ней было] четыре человека, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из машины они выбрались самостоятельно, а затем из реки их достали спасатели и передали врачам скорой помощи.

На место происшествия направили кран для подъема машины из реки.