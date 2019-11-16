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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Момент падения автомобиля с детьми в реку попал на видео
Фото: РИА Новости
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге. Ролик опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
На записи видно, как с водителем транспортного средства беседуют сотрудники ДПС. Когда машина патрульной службы уезжает, мужчина возвращается за руль. После этого автомобиль трогается с места и падает с набережной в воду.
Ранее в МЧС сообщили, что машина с мужчиной и двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет скатилась в реку с набережной. Вытащить пострадавших из воды помогли два очевидца инцидента. В спасательном ведомстве рассказали, что их представили к наградам.
Взрослых и детей после осмотра медиками госпитализировали.
Автомобиль извлекли из воды с помощью пожарного крана.
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Теги:
ДТП , МЧС , ГИБДД
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