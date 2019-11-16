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Мужчина убил водителя после ДТП на Ставрополье 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Мужчина убил водителя после ДТП
Фото: РИА Новости
В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины после ДТП. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
"14 ноября текущего года на проезжей части проспекта Кулакова города Ставрополя обнаружено тело 45-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый, двигаясь на автомобиле марки "ВАЗ 2110" столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", пытался скрыться с места ДТП. Находившийся в автомобиле "ВАЗ 2114" мужчина хотел задержать виновника аварии, произошел конфликт. Подозреваемый нанес удар ножом в грудь потерпевшего.
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Комментарии31 
Теги:
ДТП , ВАЗ 2114 , ВАЗ 2110 , Lada , СКР
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