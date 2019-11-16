Падение машины с детьми в реку попало на видео

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге. Ролик опубликовали в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как с водителем транспортного средства беседуют сотрудники ДПС . Когда машина патрульной службы уезжает, мужчина возвращается за руль. После этого автомобиль трогается с места и падает с набережной в воду. Машина с ребенком упала в Фонтанку Ранее в МЧС сообщили, что машина с мужчиной и двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет скатилась в реку с набережной. Вытащить пострадавших из воды помогли два очевидца инцидента. В спасательном ведомстве рассказали, что их представили к наградам. Взрослых и детей после осмотра медиками госпитализировали. Автомобиль извлекли из воды с помощью пожарного крана.

Видео дня. Как мошенники-пешеходы зарабатывают на зазевавшихся водителях