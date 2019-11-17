В ООН рассказали, что убивает россиян

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ООН назвала главные причины высокой смертности на дорогах в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Глава Международной автомобильной федерации, спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт перечислил основные причины высокой смертности на дорогах в России.
В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ГИБДД, в 2018 году жертвами 168 тыс. ДТП в России стали более 18 тыс. человек, пострадало около 215 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Тодт заявил, что в России «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», хотя страна и стремится «быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».
Он полагает, что сказывается недостаточное образование россиян в данном вопросе. Кроме того, Тодт подчеркнул, что проблемами являются пьяная езда и использование телефона за рулем.
Также Тодт посетовал на то, что российские водители часто превышают скорость, россияне «не пристегиваются» и «даже пешеходы иногда представляют собой проблему», порой вне города «не хватает освещения на дорогах».
Тодт выступает за жесткие меры против пьяных водителей.
По его словам, «большой прогресс в дорожной безопасности» показывают такие европейские страны, как Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария, Великобритания, а за пределами Европы — Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада.
В России дела с безопасностью на дорогах обстоят хорошо, если сравнивать ее с Африкой, а вот по сравнению со Швецией в России есть много проблем, сказал Тодт.
При этом он отметил, что власти России проводят большую работу для улучшения ситуации.
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Теги:
ДТП , Жан Тодт , ООН , РИА Новости
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