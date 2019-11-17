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В ООН назвали причины смертности на российских дорогах 

Ura.Ru + ещё 9 2 часа назад
Раскрыты причины массы аварий на дорогах РФ
Фото: Илья Московец © URA.RU
К основным причинам смерти россиян на дорогах отнесли низкий уровень подготовки водителей, нахождение за рулем в нетрезвом виде, пользование мобильным телефоном, а также безнаказанность водителей-нарушителей. Такими наблюдениями поделился спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
По данным ГИБДД в России в 2018 году произошло более 168 тысяч ДТП. В них погибли более 18 тысяч человек, еще 215 тысяч получили ранения, напоминает печальную статистику РИА «Новости». Жан Тодт основываясь на этих данных отмечает, что в РФ «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья».
Тодт предположил, что начинать обучать вождению в РФ надо еще в школе, так как молодые люди более восприимчивы к информации и легче усваивают практические занятия. «Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — перечислил рекомендации спецпосланник генсека ООН. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», — отметил Тодт. Специалист добавил, что является сторонником лишения прав.
Он пояснил, что российским властям предстоит большая работа в сфере обустройства пешеходных переходов, в том числе вблизи школ. Тодт добавил, что любой участник дорожного движения (водитель, пешеход, велосипедист, владелец самоката) обязан бесприкословно следовать установленным правилам.
Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин заявил, что причиной большей части смертельных ДТП становится нарушение скоростного режима. Чаще всего такие аварии происходят на федеральных трассах.
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Теги:
ДТП , Бортжурнал , Жан Тодт , ООН , ГИБДД , РИА Новости
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