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ДТП

Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
Фото: РИА Новости
Водитель машины, упавшей в реку Фонтанку в Петербурге, рассказал о причинах происшедшего.
Мужчина признался, что перепутал педали газа и тормоза.
"Как мне показалось, я дал задний ход. А на самом деле я поехал вперед. И медленно, медленно съехали", — приводит "Пятый канал" слова 56-летнего водителя.
Инцидент произошел накануне на набережной Фонтанки. Мужчина припарковался, ожидая супругу, но сотрудник ГИБДД попросил его переставить машину. После этого Renault Logan, в котором, помимо водителя, находились его два несовершеннолетних внука, съехал в воду.
Очевидцы происшествия помогли вытащить пострадавших из воды. Их госпитализировали с переохлаждением.
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Теги:
ДТП , Renault Logan , Renault , ГИБДД , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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