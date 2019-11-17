Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП

Госдуме прокомментировали заявление эксперта ООН Жана Тодта о высокой смертности в ДТП в России. Первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил «Газете.Ru», что проблема гибели на дорогах в нашей стране — политическая. Он напомнил о нацпроекте, согласно которому к 2024 году смертность должна снизиться в 3,5 раза, заявил, что мы движемся в этом направлении, и призвал к ответственному отношению к ПДД российских водителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов прокомментировал данные ООН по статистике ДТП в России, согласно которой главными причинами смертности на российских дорогах являются пьянство и незнание правил. Парламентарий признал проблему политической. «Оценки, конечно, обидные», — сказал депутат «Газете.Ru».

Ефимов напомнил, что в майских указах президент России Владимир Путин в качестве одной из задач назвал снижение числа смертельных происшествий на дорогах в 3,5 раза. «Нам это в какой-то степени удалось, — указал Ефимов. — Десять лет назад мы 32 тысячи убивали на дорогах, а сейчас — только 18 тысяч».

При этом парламентарий отметил, что проблема не в недостатке образования водителей частных автомобилей и пешеходов — по его мнению, главная ответственность за снижение смертности в ДТП лежит на профессиональных шоферах.

«Когда вы в Москве проездили три месяца, считайте, что вы высококвалифицированный человек, — сказал он. — Если взять статистику, то проблема не в тех, кто только вышел из школы — важно говорить о тех, кто везет пассажиров на автобусе, троллейбусах и такси, то есть отвечает за жизнь других».

Виталий Ефимов призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.

«Мы ставим камеры, а водители протестуют, хотя должны не нарушать ПДД. Нужен комплексный подход: общество не хочет ездить по правилам, но все хотят быть в безопасности», — посетовал депутат.

Таким образов Виталий Ефимов ответил на оценки спецпосланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта, который сообщил, что в России люди гибнут на дорогах из-за езды в нетрезвом виде и отсутствия знания правил дорожного движения у всех участников движения, в том числе — у пешеходов.

Заявление было сделано во Всемирный день памяти жертв ДТП, отмечающийся каждый год в третье воскресенье ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год во всем мире в авариях гибнут 1,35 млн человек. В России же в прошлом году случилось 168 тыс. ДТП, в которых погибли более 18 тысяч человек. Таким образом, на долю России приходится примерно 1,3% смертельных исходов ДТП — при населении в 1,9% от мирового.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья. Россия всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности», — приводит РИА «Новости» слова Тодта.

Он заявил о необходимости учить людей грамотности дорожного движения еще со школы.

«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем.

Люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать», — пояснил представитель ООН.

Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий должна снизиться в 3,5 раза.

По сравнению с 2017 годом ее уровень должен составлять не более четырех человек на 100 тыс. жителей. В январе-августе нынешнего года количество ДТП, а также погибших и раненых в них людей действительно снизилось.

«По регистрации совершенных ДТП снижение составило 3%, на 8,3% меньше погибло в ДТП и на 2,2% меньше ранено по территории страны», — рассказывал первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Что касается пьяных за рулем, то до конца года должна решиться судьба еще одной важной инициативы — повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Подобные инициативы выдвигались неоднократно, различаясь только в деталях. Законодательное собрание Ленинградской области предлагало ограничить оборот спиртного крепче 18 градусов, а депутат Госдумы Шамсаил Саралиев выступал за передачу полномочий по повышению возраста регионам.

Дальше всех на этом пути продвинулся Минздрав . Весной ведомство разработало законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя, он прошел публичные обсуждения, а в июле были проведены дополнительные публичные консультации. В частности, Минэкономразвития попросило заинтересованных лиц оценить потенциальные риски от принятия законопроекта. Свои отзывы оставили отраслевые организации, производители алкоголя и ритейлеры.

К примеру, статистика по США, где возраст легальной продажи алкоголя варьируется от штата к штату с 18 до 21 года, показывает, что повышение возраста снижает уровень пьянства и смертности среди молодежи, а обратная мера приводит к росту случаев пьяного вождения и количества аварий.

Ранее стало известно, что МВД одобрило снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч — эта мера тоже должна сделать дороги более безопасными. Инициативу планируется обсудить в Госдуме в начале 2020 года. На данный момент порог нештрафуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.

Кроме того, с 1 октября стало обязательным использование ремней безопасности при перевозке детей в автобусах. По словам заместителя председателя правительства Максима Акимова, ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты, возложена на сопровождающих их взрослых. Они также должны следить за тем, чтобы дети не вставали с мест во время движения автобуса.