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ДТП

Чеченец в эфире телеканала извинился за нарушение ПДД 

Lenta.ru 1 час назад
Чеченец в эфире телеканала извинился за нарушение ПДД
Фото: Lenta.ru
Житель Наурского района Чечни принес извинения в эфире местного телеканала за нарушение правил дорожного движения, когда он пытался вытеснить другого участника свадебного кортежа. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».
Водители двух машин во время движения пытались вытеснить друг друга с дороги, в результате чего одна вылетела на обочину. По словам начальника отдела полиции района Адама Ясакова, лихачи, оспаривая место за машиной невесты, оказывали плохую услугу другим водителям, пишет «Кавказский узел». После этого в эфире показали извинения одного из участников погони, который раскаялся в своем поведении и призвал других не следовать его примеру.
Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного ТВ или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 8 ноября английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был не прав, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, он подчеркнул, что сделал это ненамеренно.
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