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СМИ: в ДТП с автобусом в Индии погибли 10 человек 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Десять человек погибли в результате ДТП в Индии
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения в понедельник автобуса и грузовика в Индии. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
По данным агентства, ДТП произошло в штате Раджастхан.
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Теги:
ДТП
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