Десять человек погибли в результате ДТП в Индии

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СМИ: в ДТП с автобусом в Индии погибли 10 человек
ТАСС
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ещё 4
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
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По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения в понедельник автобуса и грузовика в Индии. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
По данным агентства, ДТП произошло в штате Раджастхан.
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Теги:
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