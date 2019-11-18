Десять человек погибли в результате ДТП в Индии

СМИ: в ДТП с автобусом в Индии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения в понедельник автобуса и грузовика в Индии. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По данным агентства, ДТП произошло в штате Раджастхан.