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Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку
Фото: ТАСС
Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца происшествия.
«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, которое было плохо освещено. По информации МВД, во время ДТП Иванцов ехал на работу, однако был «без форменного обмундирования». В настоящее время проводится служебная проверка. В ходе медосвидетельствования в крови водителя не нашли следов алкоголя.
12 ноября сообщалось, что 22-летний сотрудник полиции, будучи на службе, на автомобиле Chevrolet Aveo сбил 33-летнего мужчину, а затем скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Теги:
ДТП , Kia Stinger , Chevrolet Aveo , Chevrolet , Kia , Максим Иванцов
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