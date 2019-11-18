Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку

Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, которое было плохо освещено. По информации МВД, во время ДТП Иванцов ехал на работу, однако был «без форменного обмундирования». В настоящее время проводится служебная проверка. В ходе медосвидетельствования в крови водителя не нашли следов алкоголя.