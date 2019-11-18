Бороться с ДТП в Карелии стали с помощью святой воды

Представитель Русской православной церкви освятил места автомобильных аварий на севере Республики Карелия. Своё действо служитель культа приурочил ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается 17 ноября.

По случаю даты представители ГИБДД и МЧС совершили объезд самых опасных участков трассы «Кола» с участием настоятеля Троицкого храма в Сегеже. Отец Мануил провёл заупокойную службу в память обо всех жертвах ДТП, а также окропил опасные участки автодороги Петербург — Мурманск, передаёт karelinform.

Как писал News.ru, в конце августа жители бурятского села Нестерово заметили повышение заболеваемости онкологией и решили обратиться к церкви для помощи в решении этого вопроса. Местная епархия РПЦ провела молебен с крестным ходом.