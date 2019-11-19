Под Тверью Сапсан насмерть сбил бабушку

Как сообщили ЛО МВД России на станции Тверь, трагедия случилась 15 ноября около 17 часов. Высокоскоростной поезд «Сапсан» сообщением «Москва-Санкт-Петербург» на 474 километре Октябрьской магистрали (перегон станция «Тверь» — станция «Дорошиха») смертельно ранил 77-летнюю местную жительницу, которая переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Для предотвращения наезда на человека машинист подавал звуковой сигнал, но трагедии предотвратить не удалось.

Материал проверки по данному факту направлен следовател