Четыре ДТП одновременно произошли на Ставрополье

Четыре ДТП с разницей в несколько минут произошли на Ставрополье

Не одно, а четыре ДТП с участием грузовика, пассажирской "Газели" и легковых автомобилей произошло на Ставрополье с разницей в несколько минут, сообщает управление ГИБДД по региону. Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе в ДТП с пятью автомобилями пострадали 9 человек. В минздраве региона уточнили, что в больницу доставлены 7 человек, после обследования будет приниматься решение о госпитализации. "В Кочубеевском районе из-за несоответствия скорости движения дорожным условиям на одном участке произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут", — говорится в сообщении. По предварительным данным, во вторник около 8 утра на 16 километре автодороги "Подъезд к городу Черкесску" произошло попутное столкновение Lada Kalina и Volkswagen Tiguan без пострадавших. Спустя пару минут в остановившийся перед мелким ДТП грузовой автомобиль MAN въезжает пассажирская "Газель" и Volkswagen Polo . Затем в "ВАЗ-2109" въезжает Lada Kalina, движущаяся в попутном направлении, отметили в УГИБДД. "Травму руки получила пассажир переднего сидения пассажирской "Газели", которая в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, что спасло от тяжких последствий", — отметили в ведомстве. Также установлено, что "Газель" двигалась по маршруту "Черкесск-Ставрополь", в момент ДТП находилось в салоне 7 пассажиров. "При осмотре автомобиля выяснилось, что на транспортном средстве установлена изношенная резина, что не позволило водителю совершить вовремя маневр торможения и избежать ДТП", — уточнили в УГИБДД. На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается, пассажиров маршрутки осматривают медики на предмет наличия травм, отмечено в сообщении.

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