Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком 

В пензенском микрорайоне Север машина провалилась в яму, образовавшуюся в асфальте. Об этом сообщается в группе «ПЕНЗА СОВА АВТО» в соцсети «ВКонтакте».
По словам интернет-пользователей, это произошло на парковке возле дома номер 40 по улице Аустрина.
На фото, опубликованных в группе, виден идущий из ямы пар. По предварительной информации, жертвами происшествия стали два человека. Они успели покинуть авто, но машина их придавила.
Жители города рассказали, что в яме был кипяток. Автомобиль Lada Largus достали из провала с помощью крана.
РИА Новости уточняет, что прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Как сообщал «Рамблер», в октябре похожий случай произошел в Красноярске. Автомобиль Nissan провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы. Людей в машине не было, никто не пострадал.