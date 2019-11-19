Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

В пензенском микрорайоне Север машина провалилась в яму, образовавшуюся в асфальте. Об этом сообщается в группе «ПЕНЗА СОВА АВТО» в соцсети «ВКонтакте».

По словам интернет-пользователей, это произошло на парковке возле дома номер 40 по улице Аустрина.

На фото, опубликованных в группе, виден идущий из ямы пар. По предварительной информации, жертвами происшествия стали два человека. Они успели покинуть авто, но машина их придавила.

Жители города рассказали, что в яме был кипяток. Автомобиль Lada Largus достали из провала с помощью крана.

РИА Новости уточняет , что прокуратура начала проверку по факту случившегося.