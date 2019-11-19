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Кемеровский автолюбитель сбил «ДПСника» во время буксировки автомобиля 

rai77.com 3 часа назад
Кемеровский автолюбитель сбил «ДПСника» во время буксировки автомобиля ▶
Фото: rai77.com
Момент буксировки автомобиля был запечатлён видеокамерой, установленной в патрульном экипаже. Двигавшийся по дороге автомобиль ВАЗ-2105 занесло и он врезался в буксируемый автомобиль, травмировав одного из участников спасательной операции. По сообщениям полицейских, получивший травму сотрудник был отправлен в больницу. 20-летнего виновника ДТП, не имеющего прав на легковушку, которая находилась в технически неисправном состоянии, оштрафовали по составленным 6 протоколам на 17100 рублей.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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