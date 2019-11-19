Кемеровский автолюбитель сбил «ДПСника» во время буксировки автомобиля

Момент буксировки автомобиля был запечатлён видеокамерой, установленной в патрульном экипаже. Двигавшийся по дороге автомобиль ВАЗ-2105 занесло и он врезался в буксируемый автомобиль, травмировав одного из участников спасательной операции. По сообщениям полицейских, получивший травму сотрудник был отправлен в больницу. 20-летнего виновника ДТП, не имеющего прав на легковушку, которая находилась в технически неисправном состоянии, оштрафовали по составленным 6 протоколам на 17100 рублей.