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Три человека пострадали при столкновении трех грузовиков на западе Москвы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Фото: РИА Новости
Три грузовых машины столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Три грузовых автомобиля столкнулись на внутреннем съезде Кутузовского тоннеля. По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. По словам источника, два автомобиля принадлежат дорожным службам.
"В результате аварии перекрыты две правые полосы съезда с ТТК в сторону центра", — добавил собеседник.
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Теги:
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