Три грузовика столкнулись на западе Москвы

Три грузовых машины столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Три грузовых автомобиля столкнулись на внутреннем съезде Кутузовского тоннеля. По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. По словам источника, два автомобиля принадлежат дорожным службам.
"В результате аварии перекрыты две правые полосы съезда с ТТК в сторону центра", — добавил собеседник.