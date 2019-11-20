Три грузовика столкнулись на западе Москвы

Три человека пострадали при столкновении трех грузовиков на западе Москвы

Три грузовых машины столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Три грузовых автомобиля столкнулись на внутреннем съезде Кутузовского тоннеля. По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. По словам источника, два автомобиля принадлежат дорожным службам.