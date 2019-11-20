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Женщину с грудным ребёнком сбил грузовик в Москве 

News.ru 2 часа назад
Женщину с грудным ребёнком сбил грузовик в Москве
Фото: ТАСС
Женщина с грудным ребёнком попали в ДТП с участием грузового автомобиля. ЧП произошло на севере Москвы. Машина сбила пострадавших, находившихся на тротуаре.
Потерпевших доставили в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, малыш в момент аварии находился в коляске. Обстоятельства ДТП выясняют силовики, пишет «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщал, что три грузовых автомобиля столкнулись на внутреннем съезде Кутузовского тоннеля на западе Москвы. В ДТП пострадали три человека. С травмами средней тяжести они доставлены в ближайшую больницу.
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Теги:
ДТП , Интерфакс
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