Сотрудник ДПС сбил пешехода в Москве

Инспектор ДПС сбил пешехода на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу Аркадий Баширов.
Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября.
— Сотрудник полиции в свободное от службы время в придворовой территории совершил наезд на гражданку на Вешняковской улице. Он сам вызвал ГИБДД и скорую помощь. Водитель был трезв. Пострадавшую доставили в медучреждение для оказания помощи, — пояснил Баширов.
Как сообщили в ведомстве, жизнь женщины вне опасности.
По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.