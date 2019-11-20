Сотрудник ДПС сбил пешехода в Москве

Сотрудник ДПС сбил пешехода на востоке Москвы

Инспектор ДПС сбил пешехода на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу Аркадий Баширов.

Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября.

— Сотрудник полиции в свободное от службы время в придворовой территории совершил наезд на гражданку на Вешняковской улице. Он сам вызвал ГИБДД и скорую помощь. Водитель был трезв. Пострадавшую доставили в медучреждение для оказания помощи, — пояснил Баширов.

Как сообщили в ведомстве, жизнь женщины вне опасности.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.