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В Петербурге под колеса иномарки попал мальчик на самокате 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
В Петербурге под колеса машины попал мальчик на самокате
Фото: ТАСС
В четверг, 21 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга под колеса иномарки попал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на Индустриальном проспекте. За рулем автомобиля Hyundai Creta находилась женщина 1968 года рождения.
Ребенок выехал из-за ларька с фруктами. Автоледи не успела среагировать, в результате чего произошло столкновение.
Мальчик находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Теги:
ДТП , Hyundai , Hyundai Creta , ГИБДД
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