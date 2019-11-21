В Петербурге под колеса машины попал мальчик на самокате

В четверг, 21 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга под колеса иномарки попал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на Индустриальном проспекте. За рулем автомобиля Hyundai Creta находилась женщина 1968 года рождения.
Ребенок выехал из-за ларька с фруктами. Автоледи не успела среагировать, в результате чего произошло столкновение.
Мальчик находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.