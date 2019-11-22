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Уходя от погони, подростки наехали на полицейского 

Рамблер 40 минут назад
Уходя от погони, подростки наехали на полицейского
Фото: ТАСС
Подростки в Электростали наехали на сотрудника ГИБДД при попытке уйти от погони. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области.
По версии следствия, 19 ноября двое подростков, 16 и 17 лет, на автомобиле «ВАЗ-2105», уходя от погони со стороны сотрудников городской Госавтоинспекции, совершили наезд на одного из них, когда тот сделал попытку остановить молодых людей.
«На неоднократные законные требования сотрудников остановиться водитель автомобиля не реагировал», — отмечают в пресс-службе СК.
Подростки были задержаны сотрудниками группы задержания Электростальского отдела вневедомственной охраны, которые в тот момент находились на маршруте патрулирования.
По факту наезда на полицейского подмосковное управление Следственного комитета инициировало проведение доследственной проверки. В ее рамках в том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В ходе нее будет установлена степень тяжести вреда здоровью сотрудника ГИБДД, на которого был совершен наезд. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
ДТП , СКР , ГИБДД , Электросталь
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