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Названа причина провала автомобиля в кипяток 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Названа причина провала автомобиля в кипяток
Фото: МЧС по Пензенской области
Причиной провала автомобиля «Лада Ларгус» с двумя мужчинами в яму с кипятком в Пензе стала некачественная экспертиза теплосетей, приведшая к разрушению трубопровода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру области.
«Оказание экспертами экспертной организации ООО "Кан" услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ненадлежащего качества стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам», — рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Падение машины в яму с кипятком в Пензе попало на видео
Прокурорская проверка установила, что в 2018 году ООО «Кан» выдало положительное заключение промышленной безопасности магистрального трубопровода теплосетей диаметром 500 миллиметров, несмотря на его ненадлежащее качество. Непроведение своевременного ремонта, по мнению прокуратуры, и стало причиной трагедии.
Артамонова отметила, что в ходе экспертизы специалисты не обнаружили критические утончения толщины стенки трубопровода.
Результаты прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Как ранее сообщал «Рамблер», 19 ноября автомобиль «Лада Ларгус» с двумя мужчинами полностью провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате обвала грунта и асфальта на улице Аустрина в Пензе. Оба мужчины погибли на месте.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
ДТП , Lada Largus , Lada , Светлана Артамонова
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