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Бортжурнал

В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Автобус с пассажирами упал с моста под Красноярском
Фото: РИА Новости
По информации ГУ МВД по региону, в салоне транспортного средства находились 17 человек, включая водителя.
Четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Енисейском районе Красноярского края. Транспортное средство въехало в металлическое ограждение через реку и упало на лед.
«По предварительным данным, водитель автобуса на небольшом повороте не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение моста через реку Тюмениха с последующим падением на лед», — сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всего в автобусе находились 17 человек, включая водителя.
На месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Теги:
ДТП , МВД
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