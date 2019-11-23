Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа причина провала автомобиля в кипяток
Названа причина провала автомобиля в кипяток
ДТП
В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки
В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки
Автоновости
Автобус с пассажирами упал с моста под Красноярском
Автобус с пассажирами упал с моста под Красноярском
ДТП
Audi отзывает 9,5 тысяч авто в России
Audi отзывает 9,5 тысяч авто в России
Автоновости

В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон 

РИА Новости + ещё 1 14 минут назад
В Калифорнии электричка врезалась в фургон
Фото: CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Пригородный поезд врезался в брошенный на железнодорожных путях жилой фургон в штате Калифорния, несколько пассажиров поезда получили незначительные травмы, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел утром в пятницу в Санта-Фе Спрингс в пригороде Лос-Анджелеса, электричка направлялась в северо-восточном направлении из Орандж Каунти в Лос-Анджелес. Столкновение с брошенным на путях автомобильным фургоном произошло около 05:30 утра. В результате фургон загорелся и, как сообщают очевидцы, разлетелся на куски.
По информации телеканала, в момент столкновения в автофургоне людей не было. Во время вынужденного торможения поезда легкие травмы получили четыре пассажира, которым прибывшие на место аварии врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Полиция Лос-Анджелеса сообщила в своем Twitter-аккаунте, что раненых в результате инцидента нет.
Видео дня. Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны 
Теги:
ДТП , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина провала автомобиля в кипяток
Названа причина провала автомобиля в кипяток 7
В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки
В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки 1
Автобус с пассажирами упал с моста под Красноярском
Автобус с пассажирами упал с моста под Красноярском
Audi отзывает 9,5 тысяч авто в России
Audi отзывает 9,5 тысяч авто в России
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые медкомиссии
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые медкомиссии 4
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение