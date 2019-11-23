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Стрельба и погоня: в Москве захватили угонщика 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Стрельба и погоня: в Москве захватили угонщика
Фото: globallookpress.com
В Москве полицейские преследовали угонщика по МКАДу и открыли огонь на поражение. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник угнал ВАЗ-2107. Его обнаружили на 34-м километре МКАД. Угонщик попытался скрыться от полиции. По пути он столкнулся с другими автомашинами.
Силовики устроили погоню и применили оружие.
«На неоднократные законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал и продолжал движение… Было применено табельное оружие, мужчина задержан», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В результате погони никто не пострадал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что полицейские поймали рецидивистов, которые ездили на угнанных машинах за водкой, а затем поджигали их.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
ДТП , РЕН ТВ
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