Стрельба и погоня: в Москве захватили угонщика

В Москве полицейские преследовали угонщика по МКАДу и открыли огонь на поражение. Об инциденте сообщает РЕН ТВ

Злоумышленник угнал ВАЗ-2107. Его обнаружили на 34-м километре МКАД. Угонщик попытался скрыться от полиции. По пути он столкнулся с другими автомашинами.

Силовики устроили погоню и применили оружие.

«На неоднократные законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал и продолжал движение… Было применено табельное оружие, мужчина задержан», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В результате погони никто не пострадал.