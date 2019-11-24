Десятки машин утонули в Таганрогском заливе

Ростовские автомобилисты решили протестировать свои транспортные средства в экстремальных условиях Таганрогского залива, где сильно упал уровень воды. В результате несколько машин утонули в грязи.

Как сообщает паблик «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте», тест-драйв, устроенный 23 ноября, не прошли несколько автомобилей и квадроцикл. Вытаскивать из грязевого плена застрявшую технику продолжили до утра 24 ноября.

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Из-за сильного ветра уровень воды в Дону и Таганрогском заливе снизился до критических отметок, что привело к поднятию песка с водоёмов, передаёт телеканал РЕН.

По данным Ростовского гидрометцентра низкие уровни воды в устье Дона сохранятся до конца суток 24 ноября, ночью и утром 25 ноября.

Как писал News.ru, ранее крупное возгорание плавней произошло в окрестностях города Анапа Краснодарского края. Огнём были охвачены заросли тростника на огромной площади.