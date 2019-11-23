Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла

Источник: мэра Тулуна госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

Мэр города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих в субботу попал в ДТП, в результате которого погибла его жена, сам он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена", — сообщил источник.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.