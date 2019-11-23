Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла 

Мэр города Тулун Юрий Карих попал в ДТП. Погибла супруга градоначальника, сам он госпитализирован. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Известно, что автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе Иркутской области.
«Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — поведал источник.
Однако в областных органах власти заявили, что состояние Юрия Кариха не является тяжелым, у него ушиб грудной клетки, и он отказался от госпитализации.
«Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — рассказали чиновники.
В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна уточнили, что ДТП произошло после девяти вечера по местному времени. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону пассажирки — жены Кариха.
Юрий Карих руководит Тулуном девять лет. Прибайкальский город стал известен после сильных наводнений, произошедших нынешним летом.
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