Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Появилось видео с места ДТП с автомобилем мэра Тулуна
Появилось видео с места ДТП с автомобилем мэра Тулуна
ДТП
Посадившая за руль ребенка россиянка оправдалась
Посадившая за руль ребенка россиянка оправдалась
Автоновости
Россиянам рассказали, что делать при недоливе топлива
Россиянам рассказали, что делать при недоливе топлива
Бортжурнал
Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП
Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП
Бортжурнал

Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла 

Рамблер + ещё 44 1 час назад
Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла
Фото: ТАСС
Мэр города Тулун Юрий Карих попал в ДТП. Погибла супруга градоначальника, сам он госпитализирован. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Известно, что автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе Иркутской области.
«Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — поведал источник.
Однако в областных органах власти заявили, что состояние Юрия Кариха не является тяжелым, у него ушиб грудной клетки, и он отказался от госпитализации.
«Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — рассказали чиновники.
В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна уточнили, что ДТП произошло после девяти вечера по местному времени. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону пассажирки — жены Кариха.
Юрий Карих руководит Тулуном девять лет. Прибайкальский город стал известен после сильных наводнений, произошедших нынешним летом.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Тулун оживает после катаклизмов.
Видео дня. Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей
Комментарии152 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
ДТП , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места ДТП с автомобилем мэра Тулуна
Появилось видео с места ДТП с автомобилем мэра Тулуна 4
Посадившая за руль ребенка россиянка оправдалась
Посадившая за руль ребенка россиянка оправдалась 5
Россиянам рассказали, что делать при недоливе топлива
Россиянам рассказали, что делать при недоливе топлива 5
Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП
Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП 1
Горящий BMW потушили фекалиями
Горящий BMW потушили фекалиями 2
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение