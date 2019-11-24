Горящий BMW потушили фекальными водами в Самаре

В Самаре ассенизатор ликвидировал возгорание с загоревшемся автомобиле BMW стоками из канализации.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как коммунальщик поливает транспортное средство из шланга, подключённого к ассенизаторской машине. Водитель иномарки открывает капот, после чего оттуда вырывается столб пламени. Пожар удалось локализовать с помощью льющейся из шланга коричневой жидкости, передаёт «Россия Самара».

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что в данном случае канализационные стоки, которыми тушили машину, не представляют большой проблемы — автомобиль можно почистить на автомойке.

Ранее News.ru писал, что на 35-м км внутренней стороны МКАД было полностью перекрыто движение из-за загоревшегося автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших не было.