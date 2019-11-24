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Горящий BMW потушили фекальными водами в Самаре 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Горящий BMW потушили фекальными водами в Самаре
Фото: кадр youtube
В Самаре ассенизатор ликвидировал возгорание с загоревшемся автомобиле BMW стоками из канализации.
На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как коммунальщик поливает транспортное средство из шланга, подключённого к ассенизаторской машине. Водитель иномарки открывает капот, после чего оттуда вырывается столб пламени. Пожар удалось локализовать с помощью льющейся из шланга коричневой жидкости, передаёт «Россия Самара».
Некоторые пользователи соцсетей отметили, что в данном случае канализационные стоки, которыми тушили машину, не представляют большой проблемы — автомобиль можно почистить на автомойке.
Ранее News.ru писал, что на 35-м км внутренней стороны МКАД было полностью перекрыто движение из-за загоревшегося автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших не было.
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Теги:
ДТП , BMW
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