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Появилось видео с места смертельного ДТП с автомобилем мэра Тулуна 

РИА Новости 12 минут назад
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла
На кадрах видны обломки автомобиля, столкнувшегося с грузовиком. На место происшествия прибыли несколько машин полиции. Следователи осматривают участок дороги и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что автомобиль Юрия Кариха попал в аварию, в результате чего погибла его супруга. Как заявили в СК, инцидент произошел в Черемховском районе Иркутской области, транспортное средство врезалось в стоявший на обочине "Камаз".
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
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Теги:
ДТП , Видео , Камаз , СКР
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