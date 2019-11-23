Появилось видео с места смертельного ДТП с автомобилем мэра Тулуна

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.

На кадрах видны обломки автомобиля, столкнувшегося с грузовиком. На место происшествия прибыли несколько машин полиции. Следователи осматривают участок дороги и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что автомобиль Юрия Кариха попал в аварию, в результате чего погибла его супруга. Как заявили в СК, инцидент произошел в Черемховском районе Иркутской области, транспортное средство врезалось в стоявший на обочине "Камаз"

По факту ДТП проводится доследственная проверка.